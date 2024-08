Unter Pkw eingeklemmt Fußgänger bei Unfall in Leverkusen tödlich verletzt

Für den Schwerstverletzten kam jede Hilfe zu spät. Ein Mitte 50-jähriger Fußgänger ist in der Nacht zum Freitag auf der Straße Am Scherfenbrand bei einem Unfall unter ein Auto geraten und dort eingeklemmt worden. Feuerwehrkräfte rückten an und befreiten den Mann. Ein Notarzt versuchte noch sein Leben zu retten, doch konnte er dem schwerstverletzen Fußgänger nicht mehr helfen. Er starb an der Unfallstelle.