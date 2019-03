„Einfach Fußball“ :  . . . und am Ende haben alle gewonnen

Leverkusen „Einfach Fußball“ – beim Ballsport mit Handicap ist das Ergebnis zweitrangig, doch der Ehrgeiz der Spieler groß.

Für eine berauschende WM-Stimmung in der Ostermann-Arena sorgten am Samstag zwölf hoch motivierte Teams, die beim fünften Indoor-Turnier der Bayer-Initiative „Einfach Fußball“ antraten. Die Jungs und Mädchen hatten viel Spaß und beeindruckten die Zuschauer mit Spielfreude und sehenswerten Dribblings und Tricks.

In einem spannenden Duell stehen sich die Mannschaften der Gold-Kraemer-Stiftung und der Bayer Dormagen gegenüber. Der Ball rollt, die Jungs schenken sich keinen Zentimeter. Innerhalb weniger Sekunden fällt das erste Tor durch einen präzisen und kräftigen Schuss aus der anderen Hallenhälfte. Der Torwart ist chancenlos. „Eins zu null für die Gold-Kraemer-Stiftung“ schallt es aus den Lautsprechern. Der Torschütze und sein Team jubeln. Das Publikum freut sich mit. Doch Bayer Dormagen lässt sich nicht unterbuttern und kämpft weiter, ehrgeizig, wenn auch in den ersten Minuten wenig treffsicher.

Solche ungewöhnlichen Momente erleben Fans des Ballsports lediglich beim alljährlichen „Einfach Fußball“-Turnier, einer Initiative, die vor gut fünf Jahren von der Bayer-AG und Bayer 04 Leverkusen in Zusammenarbeit mit dem DFB ins Leben gerufen wurde, um gehandicapte Kinder und Jugendliche durch den Fußballsport zu fördern. Ein Konzept, das beim Anblick der euphorischen Teilnehmer perfekt aufgeht: „Bei uns gibt es am Ende keine Siegerehrung. Für die Teilnehmer ist es allein schon ein Highlight, in so einer großen Halle vor Publikum spielen zu können“, berichtet Thorsten Judt, bei Bayer für soziales Engagement tätig.

Das bestätigt auch Benjamin Gülicher, Lehrkraft der Hugo-Kückelhaus-Schule und Trainer der Fußball-AG an der Förderschule: „Für viele Spieler ist es das erste Mal, dass sie in so einer großen Halle vor Publikum spielen.“ Entsprechend aufgeregt war sein Team. Auch wenn es bei diesem Turnier nicht ums Siegen geht, ehrgeizig sind Gülichers Spieler, mit denen er einmal die Woche trainiert, dennoch. „Natürlich wollen sie gewinnen, das steckt in jedem von uns, aber am Ende sind wir zufrieden, wenn jeder sein Bestes gegeben hat.“