Vortrag in der Villa Römer Fußballgeschichte mit Rüdiger Vollborn

1949 wurde das Vertragsspielertum eingeführt. Viele Jahre spielte man in unteren Ligen. Erst 1951 folgte der Aufstieg in die Oberliga West. Nach Einführung der Bundesliga spielte der Verein in der 2. und ab 1979 in der 1. Bundesliga. 1988 gewannen die Sportler (mit dem Torwart Rüdiger Vollborn) den Uefa-Cup. Heute ist Vollborn in der Fanbetreuung aktiv und kümmert sich um die Geschichte des Vereins. Der Geschichtsveren bittet um Anmeldung unter 02171/3407801 oder unter bgv-niederwupper@t-online.de.