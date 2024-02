Wochenkommentar Fußball und Brücke – Deutschland blickt auf Leverkusen

Beim Interview im noch schweißnassen Trikot nach dem Pokalknaller in der Bayarena am Dienstag hat Deniz Undav die Begegnung so zusammengefasst: „Die beiden besten Mannschaften der Liga haben gegeneinander gespielt.“ Nun stürmt Undav für Stuttgart und darf als befangen betrachtet werden. Die harschen Proteste der Bayern-Fans im Netz waren dem Stuttgarter zudem sicher. Stuttgart oder die Bayern? Der Werkself darf es egal sein, denn sie ist derzeit die beste Mannschaft in der Bundesliga und führt weiter ungeschlagen die Tabelle an. Das Pokalheimspiel im Viertelfinale in der Bayarena war ein weiteres Fünf-Gänge-Menü fußballerischer Sterneküche mit dramaturgischer Tiefe. Denn diesmal machten es Gegner und Werkself der Leverkusener Anhängerschaft wirklich nicht leicht. Zweimal lief Bayer 04 einem Rückstand hinterher. Zeit zum Zurücklehnen, um Ballstafetten auf engstem Raum zu genießen, gab es nicht. 3.2 – am Ende stimmte das Ergebnis, die Werkself ist im Halbfinale.