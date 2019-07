Jugendliche mit Typ 1-Diabetes : Fußball-Camp mit tierischer Assistenz

Für die Camp-Kinder gab es an dem Tag natürlich jede Menge praktische Fußballerfahrung am Kurtekotten. Foto: Adamek

Die Bayer 04-Fußballschule hatte Kinder und Jugendliche mit Typ 1-Diabetes eingeladen.

Elja war extra für das Diabetes-Camp aus Glandorf im Landkreis Osnabrück angereist. Sie ist zwar nicht an Diabetes erkrankt, kennt sich aber trotzdem sehr gut mit Unterzuckerungen aus. Und weil das so ist, machte es auch nichts, dass sie erst zwei statt der für Teilnehmer geforderten sechs Jahre alt ist. Denn Hund Elja war bei ihrer Camp-Premiere ein Star zwischen all den Kindern, die teils schon zum fünften Mal mitkickten.