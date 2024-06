Boden zu nass – kein großes Public Viewing im Neulandpark 14 Riesen sind das EM-Orakel von Leverkusen

Info

Public Viewing Neben dem Angebot der ejs in Schlebusch gibt es Rudelgucken auch am anderen Ende der Stadt. So zeigt etwa die Rheindorfer Gaststätte Norhausen, Felderstraße 17, alle deutschen Spiele live.

Einsatzkräfte Die Leverkusener Helfer des Katastrophenschutzes sind in die landesweite Planung eingebunden. „An neun Spieltagen in Köln und Düsseldorf ist die Leverkusener Feuerwehr mit Kräften des Deutschen Roten Kreuzes Leverkusen sowie dem Malteser Hilfsdienst Leverkusen und Langenfeld im Einsatz. Sie stellen damit einen Teil der vom Land vorgeplanten Katastrophenschutz-Einheiten (Sanitäts- und Betreuungsdienst sowie ABC-Schutz)“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon. „An zwei Tagen werden Einheiten mit dem ,Patiententransportzug 10‘ (PT-Z 10) im Düsseldorfer Stadtgebiet eingesetzt, um dort einen Transport von bis zu zehn potenziellen Patienten zu ermöglichen. Zusätzlich stehen an zwei Tagen mehr als 70 Einsatzkräfte im Rahmen der ,Betreuungsplatzbereitschaft 500‘ der Stadt Leverkusen parat, um im Ernstfall schnell in die Spielstädte Köln und Düsseldorf ausrücken und einen Betreuungsplatz für bis zu 500 Personen errichten zu können.“

Zudem gebe es für den „PT-Z 10“ an fünf Spieltagen zusätzlich eine Rufbereitschaft.

An zwei Spieltagen werde eine Spezialeinheit der Freiwilligen Feuerwehr (Bürrig und Opladen) zur Dekontamination von Einsatzkräften (Dekon-P) in Rufbereitschaft versetzt. Czerwon: „Diese Spezialeinheit würde zum Einsatz kommen, wenn es zu einer Freisetzung von chemischen, biologischen oder radioaktiven Gefahrstoffen kommt.“

Und die Stadt warnt: An den Spieltagen in Köln könne es auch in Leverkusen zum erhöhten Aufkommen an Einsatzfahrzeugen kommen. Denn das THW-Gelände Schlangenhecke in der Fixheide werde durch die Feuerwehr Köln als Bereitstellungsraum „für vorgeplante, überörtliche Kräfte genutzt“. Die Spieltage in Köln: Samstag, 15., Mittwoch, 19., Samstag, 22., Dienstag, 25. und Sonntag, 30. Juni.