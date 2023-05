Auch Leverkusen macht mit Funklöcher aufspüren mit der App

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur unterstützt die Mobilfunkmesswoche NRW als Schirmfrau. „Ob beim Spaziergang oder unterwegs in Bus und Bahn: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann mithelfen, Funklöcher aufzuspüren und die tatsächliche Mobilfunkversorgung vor Ort zu ermitteln. Sie wissen am besten, wo der Empfang besonders gut ist und wo die Verbindung hakt“, sagt die Ministerin. Je mehr Menschen sich an der ersten Mobilfunkmesswoche NRW beteiligten, desto aussagekräftiger seien die Ergebnisse. „Die Angaben helfen, noch gezielter an einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung in Nordrhein-Westfalen zu arbeiten.“