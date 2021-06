Malwettbewerb für Kinder : Fürs Klima lieber mit Rad oder Bus durch Leverkusen

Leverkusen Siegerehrung beim Malwettbewerb von Wupsi und Natur-Gut Ophoven. Kinder zeigen kreative Einfälle und bedanken sich bei den Busfahrern.

Die Angebote von Bus, Bahn und die Rückbesinnung auf andere Möglichkeiten seien ideale Ansatzpunkte und ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, sagte Ackermann. Deshalb sei es so wichtig, dass sich bereits die Jüngsten mit dem Thema nachhaltige Mobilität beschäftigten. Insgesamt 309 Grundschulkinder aus zwölf Leverkusener Grundschulen hatten ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und sich mit einem Ausmalbild bei den Busfahrern bedankt. Am Donnerstag gab es dafür Preise und Urkunden.

Den ersten Platz belegte Drittklässlerin Melis (9) aus der Lützenkirchener Grundschule Im Kirchfeld. Sie hatte einen Wupsi-Bus vor gelbem Hintergrund auf Leinwand gemalt und das Wort „Danke“ groß darübergeschrieben. Auf Rückfrage von Kretkowski und Ackermann erklärte die Kleine, sie habe vier Tage dafür benötigt und verkaufe ihre Bilder. Weil Kretkowski dieses Kunstwerk so gut gefiel, durfte er es mitnehmen, um es in der Wupsi-Geschäftsstelle aufzwingen. Natürlich kostenfrei. Die zweitplatzierte Wafa (7) kommt ebenfalls aus der Lützenkirchener Grundschule, die mit insgesamt 74 Einsendungen obendrein die meisten Teilnehmer stellte. Den dritten Preis erhielt Clara (7) von der Grundschule Bergisch Neukirchen, die sich die Belohnung allerdings mit ihrem vierjährigen Bruder Felix teilen muss, der die Kita Bergisch Neukirchen besucht und ebenfalls ein Bild einreichte. Weil so viele Sprösslinge dabei waren und der Jury die Bewertung entsprechend schwerfiel, erhielt außerdem jeweils ein Schüler stellvertretend für seine Schule eine Anerkennung samt Urkunde.