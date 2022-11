Leverkusen Gas wird etwas billiger: EVL setzt Berliner Gesetz um

Die in Frage kommenden Kunden profitieren laut EVL automatisch von der Unterstützung. Bei Kunden mit Lastschrifteinzug werde der Dezemberabschlag nicht eingezogen. Wer selbst überweise, müsse die Zahlungen für Dezember nicht leisten. In der Jahresabrechnung werde der Erstattungsbetrag mit der vorläufigen Entlastung verrechnet. Die Soforthilfe schaffe einen Ausgleich für die gestiegenen Energierechnungen in diesem Jahr und überbrücke die Zeit bis zur geplanten Einführung der Gaspreisbremse im Frühjahr. „Grob geschätzt, werden die Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Soforthilfe in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar zusammengenommen in etwa so stark entlastet, wie es mit der Gaspreisbremse dann ab März 2023 geschehen soll“, sagt die EVL.