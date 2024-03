Abbrucharbeiten für Quartierstreff Alte Feuerwache in Wiesdorf Bagger knabbert an Turnhalle

Der erste Bauabschnitt zum neuen Quartierstreff Alte Feuerwache in Wiesdorf ist kaum fertig, da startet die Stadt mit dem zweiten. Der Bagger knabbert an der alten Turnhalle der Grundschule Dönhoffstraße. Ebenso am alten Trakt der Offenen Ganztagsschule (OGS). Die Gebäude sollen im Laufe des April komplett abgerissen sein, damit die Stadt im Mai „mit den Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme zu beginnen“, informiert die Verwaltung.