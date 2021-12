In zwei Jahren zur Erfolgsgeschichte : Nachbarn helfen Nachbarn in Hitdorf

Einkäufe erledigen: Auch das gehört zur Nachbarschaftshilfe in Hitdorf. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Hitdorf Rund 500 Senioren nehmen den ehrenamtlichen Service aus ihrer Nachbarschaft in Hitdorf gerne an. So können sie länger im gewohnten Umfeld wohnen bleiben.

In diesen Tagen feiert die Hitdorfer Nachbarschaftshilfe ihr zweijähriges Bestehen. Gegründet wurde sie vom Verein Villa Zündfunke mit einer Startförderung aus Mitteln des Hitdorfer Verfügungsfonds, der als Teil des Integrierten Handlungskonzeptes Leverkusen-Hitdorf ehrenamtliches Engagement im Stadtteil fördert. Das Ziel war, den vielen in Hitdorf wohnenden alten Menschen das Leben in ihrem angestammten Heim möglichst lange zu ermöglichen, auch wenn die Kinder aus Hitdorf wegziehen und dann irgendwann viele Dinge sehr schwierig werden: Einkäufe erledigen, zu Arztterminen fahren, Gardinen aufhängen, Grünschnitt entsorgen. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Als das Projekt Nachbarschaftshilfe gegründet wurde, gab es noch keine Pandemie und keine Lockdowns. David Froessler, Stadtteilmanager in Leverkusen-Hitdorf und Initiator des Projektes, sagt: „Das war ein riesiges Glück für uns und das Projekt. Denn zu dieser Zeit fanden noch alle Seniorentreffen der verschiedenen Anbieter in Hitdorf statt, und wir konnten alle Treffen besuchen und unser Projekt vorstellen.“

Dadurch wurden viele Senioren auf das Projekt aufmerksam und begannen, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Mit der Pandemie und den dadurch erfolgten Beschränkungen fanden die traditionellen Seniorentreffen nicht mehr statt, und es wurde schwieriger, Werbung zu machen. Doch das war glücklicherweise kein Problem für das Projekt. Trude Flohr, ehrenamtliche Managerin der Hitdorfer Nachbarschaftshilfe: „Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Projekt so wachsen würde und vor allem, dass wir diese ganze wachsende Nachfrage immer mit ehrenamtlichem Engagement bedienen können.“

Pünktlich zu ihrem zweijährigen Bestehen knackt das Projekt die 500er-Kunden-Marke – eine beachtliche Leistung und eine wichtige Steigerung der Lebensqualität für alte und kranke Menschen in Hitdorf. Ermöglicht wird das durch unermüdliches Engagement der ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer – oder einfacher ausgedrückt: der Hitdorfer Nachbarschaftshelden, wie Stadtteilmanager David Froessler sie nennt.

Die Nachbarschaftshilfe ist immer von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0178 - 236 1400 erreichbar. Senioren, die Hilfe benötigen, sind ebenso willkommen wie Menschen, die sich in diesem Projekt auch ehrenamtlich engagieren möchten.

Für weitere Informationen steht auch David Froessler, Hitdorfs Stadtteilmanager, zur Verfügung. Er ist per E-Mail (hitdorf@urbano.de) oder Telefon (0171 8696186) zu erreichen.

(bu)