Corona aktuell : Sommerleseclub startet – Abschlussfest noch ungewiss

Leverkusen Die Zahl der Erkrankten geht wieder leicht zurück, weil mehr Menschen genesen sind. Eine Neu-Infizierung ist am Freitag hinzugekommen, vier Leverkusener mehr als am Donnerstag sind genesen. Für Leseratten beginnt der Sommerleseclub der Stadtbibliothek.

Fallzahlen In Leverkusen sind fünf Menschen an Covid-19 erkrankt, am Vortag waren es acht. Die Stadt meldet 251 Infizierte (Donnerstag: 250), davon gelten 241 (Donnerstag: 237) als genesen. Fünf Menschen sind gestorben.