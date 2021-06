Focus-Liste erschienen : Fünf deutsche „Top-Ärzte“ aus dem Klinikum Leverkusen

Angelika Alfes, Jan Siewe, Utz Krug, Stefan Reuter und Nico Schäfer (von links) sind vom „Focus“ als Top-Mediziner gelistet worden. Foto: Klinikum

Leverkusen Die neue Focus-Liste nennt auch Spezialisten aus Leverkusen. Darunter befinden sich der Ärztliche Direktor Utz Krug und Covid-Experte Stefan Reuter.

Fünf Ärzte des Klinikums gehören zu den besten Medizinern Deutschlands – das besagt eine umfangreiche Studie, die das Recherche-Institut Munich Inquire Media (Minq) im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus durchgeführt hat.

Die Ergebnisse wurden jetzt in der Großen Ärzteliste im Magazin Focus Gesundheit veröffentlicht, die jährlich erscheint. Unter „Deutschlands Top-Ärzten 2021“ sind folgende Mediziner des Klinikums vertreten: Angelika Alfes für den für den Fachbereich Adipositas-Chirurgie, Professor Utz Krug für den Fachbereich Lungentumore, Professor Stefan Reuter für den Fachbereich Infektiologie, Professor Nico Schäfer für den Fachbereich Hernienchirurgie – und Jan Siewe ist gleich zwei mal ausgezeichnet, für die Fachbereiche Wirbelsäulenchirurgie und Kinderorthopädie. Das berichtet das Klinikum.

Die Focus-Ärzteliste ergibt sich aus Interviews mit niedergelassenen und Klinik-Ärzten sowie den Urteilen von Patienten. So wurden etwa Patientenverbände und regionale Selbsthilfegruppen um ihre Einschätzung gebeten. Auch die Zahl der Publikationen fließt in die Bewertung mit ein. In den Focus-Gesundheit-Listen sind ausschließlich Ärzte mit überdurchschnittlich vielen Empfehlungen aufgeführt.

Angelika Alfes erhält zum sechsten Mal in Folge die Auszeichnung „TopMediziner2021“. Sie leitet seit dem Jahr 2008 das Adipositaszentrum am Klinikum Leverkusen. Stark übergewichtige Menschen werden hier individuell betreut und erhalten vielfältige Unterstützung beim Abnehmen.

Utz Krug ist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie, Palliativmedizin, Hämostaseologie, Lungen- und Bronchialheilkunde, Rettungsmedizin und seit Anfang 2014 Direktor der Medizinischen Klinik 3 am Klinikum. Krug besitzt eine langjährige Expertise in der Behandlung von Patienten mit Lungenkrebs. Er ist zudem seit 2020 Ärztlicher Direktor des Klinikums.

Stefan Reuter ist Direktor der Medizinischen Klinik 4 (Allgemeine Innere Medizin, Infektiologie, Pneumologie und Osteologie). Zu den Schwerpunkten seines Teams gehören Infektionskrankheiten und Störungen des Immunsystems. In diesem Fachbereich behandelt er Patienten mit Lungenentzündung, Hepatitis, HIV, Fieber, etc. sowie Störungen des Immunsystems. Reuter ist zudem Experte für Covid-Infektionen. Er hat das Klinikum Leverkusen mit durch die Coronakrise gesteuert. Auf seine Expertise haben Leverkusener Entscheidungsträger in der Pandemie zurückgegriffen.

Nico Schäfer ist Direktor der Klinik Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie. Er und sein Team des Hernienzentrums stimmen Diagnostik und Therapie auf die Patienten in individuell ab. Es gibt zahlreiche Operationsverfahren, mit denen Leisten- und andere Bauchwandhernien behandelt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darmchirurgie, die Resektion von Dickdarm und Enddarmtumoren einschließlich der häufig vorkommenden Lebermetastasen.

Jan Siewe leitet das Department Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum Leverkusen. Seine breite wissenschaftliche und praktische Ausbildung an der Uni-Klinik Köln und die hohe Spezialisierung ermöglicht es ihm, auf jede Operationsart an der Wirbelsäule zurückzugreifen. Durch seine Zusatzqualifikation in der Kinderorthopädie ist er zudem Experte in der Skoliosebehandlung von Kindern und Jugendlichen.

