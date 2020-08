Corona aktuell : Fünf Mitarbeiter des Klinikums sind infiziert

Im Klinikum werden derzeit sechs Patienten behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Auch fünf Mitarbeiter wurden positiv getestet und sind in häuslicher Quarantäne. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 47 Erkrankte gibt es am Montag. Die Gesamtzahl der Infizierten ist seit Samstag gleich geblieben. Im Klinikum werden fünf Covid-19-Patienten behandelt, meldet die Einrichtung am Nachmittag. Das Haus gibt am Montag bekannt: Auch fünf Mitarbeiter sind infiziert und derzeit in Quarantäne

Klinikum Das Krankenhaus in Schlebusch meldet am Montagnachmittag fünf Patienten mit Covid-19. Vier davon kommen aus Leverkusen. Ein Patient befindet sich im kritischen Zustand auf der Intensivstation. Und: Weil ein Patient während seines Aufenthalts auf der Intensivstation positiv getestet wurde, hat das Klinikum das Personal testen lassen. Ergebnis der weit über hundert Testungen: fünf Mitarbeiter sind positiv. „Sie befinden sich derzeit ganz normal zu Hause in Quarantäne“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. Die „erfreulich niedrige Verbreitungsrate haben wir unter anderem den internen Hygienemaßnahmen zu verdanken, die eingehalten werden und Wirkung zeigen“, betont Klinikum-Sprecherin Sandra Samper. „Mit der Möglichkeit derartiger Verläufe hat das Klinikum gerechnet und deshalb am 3. August die Testung aller stationären Patienten mit der Aufnahme eingeführt.“

Fallzahlen Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten in Leverkusen sinkt am Montag auf 47. Am Sonntag waren es 52 gewesen. Die Stadt nennt 359 Betroffene insgesamt (wie am Wochenende), davon gelten 307 als genesen, das sind fünf mehr als noch am Sonntag. Es gibt bisher fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

(LH)