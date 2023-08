Entdecken vor der Haustür Leverkusen – von Fachwerk-Idyll bis Ein-Mann-Bunker

Einen Tag später, am 17. September, geht es zu Fuß zu den „Steinerne Zeugen des Zweiten Weltkriegs in Opladen“ – die Bunkeranlagen, vom Ein-Mann-Bunker an der Werkstättenstraße bis zum Hochbunker an der Karlstraße, sind eben jene Zeugen der Nazizeit. „Ab Ende 1940 baute man an zentralen Plätzen Bunker aus Stahlbeton mit bis zu zwei Meter dicken Wänden und Decken, überwiegend als Hochbunker“, heißt es in der Ankündigung des Stadtspaziergangs. Ergänzt werden die Erläuterungen an den Bunkern durch Zeitzeugen-Berichte.