Historische Führung durchs Schloss in Leverkusen Zwei Stündchen bei von Diergardts auf Morsbroich

So, wie Bertha ihren Mann in den Briefen ansprach, ist auch die historische Führung im Schloss betitelt: „Mein theurer Fritz…“, bei der Teilnehmer ins Schlossleben vor 150 Jahren eintauchen. „Im Anschluss bietet sich bei einem Glas Wein und Knabbereien die Möglichkeit, sich Kopien von Original-Briefen der Familie von Diergardt genauer anzuschauen und so einen Einblick in den Alltag der Familie zu erhalten“, kündigt die Stadt zur Tour durch das herrschaftliche Gebäude und den Park an. „Die Reise durch die Geschichte des Schlosses wurde in Kooperation von Museum Morsbroich, Stadtarchiv Leverkusen und den Leverkusener Gästeführerinnen und Gästeführern konzipiert“, erläutert Stadtsprecherin Ariane Czerwon zu den Hintergründen.