Stadt rät zu Impfungen für Hunde : Fuchs in Leverkusen mit Staupe infiziert

Fuchs in Leverkusen mit Staupe infiziert

In Leverkusen ist bei einem Fuchs Staupe festgestellt worden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Leverkusen In Leverkusen wurde mindestens ein Fuchs mit Staupe entdeckt. Die Stadt warnt Hundebesitzer und rät dringend zu Impfungen.

In Leverkusen ist bei einem Fuchs Staupe festgestellt worden. Bei weiteren Füchsen besteht aufgrund der Krankheitsanzeichen dringender Verdacht auf eine Infektion mit dem Staupevirus. Zu erkennen sind infizierte Tiere laut Stadt an ähnlichen Symptomen wie bei einer Tollwuterkrankung. Sie haben Lähmungserscheinungen oder Krämpfe und oftmals eine Lähmung der Hinterbeine. Die Füchse verlieren jede Scheu vor Menschen. Zusätzlich können betroffene Tiere Schwierigkeiten bei der Atmung zeigen. Die Tierseuche ist für Menschen ungefährlich.

Für Hunde ist die Staupe jedoch hoch ansteckend, die Erkrankung verläuft meist tödlich, warnt die Stadt. Sie rät Hundebesitzern deshalb dringend dazu, ihre Tiere gegen Staupe zu impfen. Gefährdet seien vor allem Hunde, die mit infizierten Wildtieren in Berührung kommen. Die Übertragung des Virus findet über alle Sekrete und Exkrete, vor allem über Tröpfcheninfektion von infizierten Tieren statt. Daher sollten Hunde die gekennzeichneten Waldwege nicht verlassen. Hunde, die nicht umfassend gehorchen, sind an der Leine zu führen. Tote oder erkrankte Tiere sollten nicht berührt werden. Auffällige Füchse sollten dem Veterinäramt oder dem zuständigen Jäger gemeldet werden. Bei Rückfragen ist das Veterinäramt unter der Telefonnummer 0214 406-3901 oder per E-Mail veterinaeramt@stadt.leverkusen.de erreichbar.