FSJ im Leverkusener Tierpark Kuscheln mit den Riesen vom Reuschenberg

Sind die süß und so schön weich, fellig und warm. Und groß werden wollen sie auch noch, die Riesen vom Reuschenberg. Derzeit passen sie quasi in eine Hand. Etwa in die von Katharina Ludewig oder Celina Fichtner. Die beiden sind quasi Profi-Kaninchen-Kuschlerinnen im Wildpark Reuschenberg. Katharina und Celina absolvieren wie vier weitere junge Leute dort ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).