TSV Bayer 04 Leverkusen startet zeitig Frühsport mit Musik und unter freiem Himmel

Wenn sich Diana von ihrem Wohnort in Wiesdorf auf den Weg zum Training macht, dann trifft sie unterwegs häufig Menschen, die gerade etwas ganz anderes vorhaben. Zum Beispiel Brötchen holen fürs gemütliche Frühstück. Das muss bei Diana noch etwas warten. Für die zweifache Mutter beginnt das Wochenende mit Bewegung: Jeden Samstag um 8.30 Uhr macht sie mit beim Outdoor-Training am TSV-eigenen Fitnessstudio „GoFit“ an der Tannenbergstraße – und trifft dort längst nicht mehr nur auf Sportkameradinnen, sondern inzwischen auch auf Freundinnen.