Da ist Musik drin : Viele Chöre singen beim Frühschoppen in Hitdorf

Viele Chöre singen beim Frühschoppen in Hitdorf

(fal) Der musikalische Frühschoppen des Männerchors 1846 Hitdorf, der ursprünglich als „Gesellschaft Concordia“ gegründet wurde und seit 1972 seinen aktuellen Namen trägt, ist schon lange zur Tradition geworden.

Kein Wunder, dass sich nicht nur die Sänger und Interessierte des Vereins blicken lassen, sondern auch zahlreiche umliegende Chöre und Gesangsvereine. Der Damenchor Bergisches Echo zum Beispiel oder auch der MGV Metzholz, der in seinem Repertoire unter anderem Marius Müller-Westernhagens „Willenlos“ hat.

Der junge Chorleiter Niklas Genschel, der sich gerne auch mal am Schlagzeug austobt, freute sich über das zahlreiche Publikum und leitete die Zugabe „Ein Hoch auf uns“ mit den Worten ein: „Es ist einfach schön, dass so viele Leute ihre Energie nutzen und einfach Spaß an der Musik haben.“