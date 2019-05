Frühlingsmarkt in Opladen : Blumen, Gesundheit und Autos

Frühlingsmarkt in Opladen

Opladen Opladener Frühlingsmarkt lockt Besucher am 18. und 19. Mai.

(RP) Am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Mai, blüht die Fußgängerzone auf. Die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) eröffnet den Frühlingsmarkt. Eine Gesundheitsmesse sowie die Verkehrsschau auf dem Marktplatz bereichern das Angebot zusätzlich. Im Rahmen des Opladener Frühlings bietet der Handel zudem einen verkaufslangen Samstag und den ersten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres an.

Der Frühlingsmarkt bietet nach Angaben des Veranstalters ein breites Angebot an ausgefallenen und doch preiswerten Pflanzen und Blumen. Weiterhin werden Dekorationsartikel, Lederwaren, Schals, Tücher, Schmuck, Laserdrucke auf Kissen und Tassen und Feinkostartikel offeriert.

„Die Außengastronomie ist gut gerüstet und lädt zum Verweilen in einem der Cafés oder Restaurants ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Markt selbst erwartet die Besucher ein Angebot an Leckereien.