Die Sonne lockt : Frühlingsmarkt und großer Andrang in der City

Der Frühlingsmarkt und der „verkaufsoffene Sonntag“ lockten viele Besucher in die Wiesdorfer City. . Foto: Uwe Miserius

Wiesdorf Die Sonne lockte sie aus den Häusern: entspannte und fröhlich dreinschauende Menschen. Die Wärme zog die Leverkusener am Sonntag in die Gärten, den Park oder die Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag in Wiesdorf warb vor allem mit den Cafés, dem Versprechen eines kühlen Biers und einem Eis, das auf der Zunge schmilzt.

Viele hatten ihren Drahtesel aus dem Keller geholt, ihn ein wenig poliert und sich auf den Weg in die City gemacht. Ein Platz, an dem das gute Stück abgestellt werden konnte, war wegen des großen Andrangs nur schwer zu finden. In den Cafés waren die Sonnenplätze begehrt und ein leichter Wind sorgte für ein wenig Abkühlung.

Er schuf zudem ein schönes Bild auf dem Frühlingsmarkt in Wiesdorf. Von den Bäumen regnete es vereinzelt weiße Blüten, die langsam über den Besuchern zu Boden fielen und sich auf die Köpfe setzten. Gleich unter einem der Bäume hatte sich Peter Marseille niedergelassen. Der Landwirt und Pilzfarmer hatte an seinen kleinen Tisch zahlreiche Neugierige versammelt. Dort bot der 66-Jährige Pilze zum Verkauf an. Und Marseille bewarb seine Pilzkulturen zudem mit einem Versprechen: Pilze kann sich jeder selbst züchten.

Auf Blöcken aus Buchensägemehl hatte er eine Reihe von Pilzen präsentiert. „Die kann man sich dann ins Wohnzimmer stellen, in die Garage oder die Küche – wo auch immer gerade Platz ist“, sagt er. Acht Stück habe er schon verkauft. Und frischer gehe es ja nun wirklich nicht, betonte der leidenschaftliche Pilzfan.

Über die kleinen Hutträger lässt er nichts kommen. Schließlich seien sie gesund und könnten bei Krankheiten helfen. „In 86 Prozent der Medikamente sind Pilze enthalten“, erzählt Peter Marseille. Jede Sorte helfe bei einem anderen Wehwehchen.