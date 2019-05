Frühlingsmarkt in Schlebusch : Beste Werbung für die Besenheide

Michael und Sigrid Rösgen waren äußerst zufrieden mit ihren Fundstücken, unter anderem französischem Estragon. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Beim Frühlingsmarkt in Schlebusch wurde die Blume des Jahres vorgestellt. Auch sonst gab es viel zu entdecken.

Der Frühlingsmarkt „Blühendes Schlebusch“ ist in Leverkusen längst kein Geheimtipp mehr, wenn es um Fragen rund um das Gartengrün geht. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt und die Sonnenstrahlen die bunte Farbenpracht der vielen verschiedenen Blumen und Sträucher zur Geltung bringt, dann finden sich auch viele strahlende Gesichter wieder.

Britta Kley, die seit vier Jahren im Blumenladen Thelen in der Fußgängerzone arbeitet, ist mit dem Andrang zufrieden: „Natürlich ist hier an diesem Wochenende mehr los als an einem normalen Verkaufssamstag“, sagt sie, „aber das wäre ja auch schlimm, wenn dem nicht so wäre.“ Eine besondere Richtung würden die Kunden nicht einschlagen. Sie spricht von einem „bunten Potpourri“, seien es Blumensträuße oder Gestecke. „Wobei die Leute schon momentan eher den Vintage-Stil bevorzugen, also mehr Wild- und Wiesensträucher.“

Info Aktiv für den Stadtteil Die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch veranstaltet den Frühlingsmarkt „Blühendes Schlebusch“. Der Verein entwickelt durch intensives Stadtteilmarketing immer wieder neue Ideen für Schlebusch und ist seit über 40 Jahren ehrenamtlich aktiv. www.schlebusch-online.de

Info

Muttertag war an diesem Sonntag ebenfalls noch ein Thema und so waren gerade Gestecke mit Rosen oder Dekoherzchen stark nachgefragt. Die Blume des Jahres, die Besenheide, durfte auch nicht fehlen. Ausgewählt werden in dieser Kategorie seit 1979 Wildpflanzen, deren Bestand in unseren Breiten gefährdet ist. Die Öffentlichkeit soll für die Thematik des Wildpflanzenschutzes sensibilisiert werden, damit die seltenen Gewächse nicht vollständig aus der Naturlandschaft verschwinden.

In diesem Jahr ist es eben die Besenheide (Calluna vulgaris) geworden, die für den Schutz der Artenvielfalt in ihren Lebensräumen steht. Sie wächst an offenen, sauren und sandigen Standorten, wie typischerweise in Heidelandschaften. Aber auch an Waldrändern, in Sandgruben und Dünen, in Hochmooren, auf älteren Brachen und selbst an Straßenrändern ist die Art zu finden.

Der Gemüsepflanzen und Kräuterstand der Familie van Beylen, die bereits seit vielen Jahren im Geschäft ist, ist nur wenige Meter vom Blumenladen entfernt. „Die Leute kaufen einfach alles. Aber dafür muss das Wetter stimmen“, erzählt Heike van Beylen. Zwar sei das Wetter an diesem Wochenende nicht schlecht, aber wichtiger wäre gutes Wetter in den vergangenen Wochen gewesen: „Da es da nicht konstant schön und viel Regen angesagt war, ist der Leverkusener gleich misstrauisch“. Im vergangenen Jahr hätten sie bei bestem Wetter viele Pflanzen verkaufen können. In diesem Jahr ist das bisher anders. Und dennoch waren immer wieder Fußgänger und Besucher des Frühlingsmarktes am Stand und ließen sich beraten, nahmen Estragonsträucher oder Salatpflanzen mit für den eigenen Garten.