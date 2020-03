Im heimischen Garten : Frühling hält Einzug: Tipps für Hobbygärtner

Info

Betongärten und versiegelte Wohnsilos will niemand. Die im vergangenen Jahr gegründete Initiative „Leverkusen blüht auf“ will genau das Gegenteil erreichen. Durch eine breitangelegte Aktion aller Willigen soll die Stadt grüner werden. Das dient dem Klimaschutz und auch den Bürgern direkt, indem es die Stadt lebenswerter macht, so die Zielrichtung. Federführend ist neben der Stadtverwaltung das Naturgut Ophoven. In Schulen und Kitas werden Blumenwiesen angelegt, die als Nisthilfen für Wildblumen dienen. Freie Fläcen auf Friedhöfen werden naturnah gestaltet. Weitere Infos zu der Initiative finden sich auf der Homepage www.naturgut-ophoven.de.