„Wir für unsere Stadt“ : Frühjahrsputz am Hitdorfer Rheinufer

Leverkusen (bu) Die Stadt putzt sich heraus: Drei Tage lang waren Ehrenamtler unterwegs, um Leverkusen von Müll und Dreckecken zu befreien.

Kitas, Schulen, Kirchengemeinden, Vereine, private Anwohner und Nachbarschaftsgemeinschaften machten mit Schaufel, Zange, Besen und Müllbeuteln auf den Weg durch ihre Stadtteile. In Hitdorf war neben dem Yachtclub und dem Verein „Leben in Hitdorf“ auch eine etwa 20köpfige Gruppe um Güniz Sahin und Denise Jenal aktiv. Sie säuberte das Rheinufer von Plastikmüll. Was 2002 mit 800 „Putzteufeln“ anfing, ist inzwischen zu einer „Volksbewegung“ geworden. Nach Angaben der Stadtverwaltung beteiligten sich auch in diesem Jahr rund 8000 freiwillige Helfer an der Aktion. Foto: Miserius