Neue Mieter in Opladen Früheres Paffrath-Haus wird Gastro-Treffpunkt

Seit vergangener Woche tut sich was im ehemaligen Spiel- und Schreibwarengeschäft Paffrath mitten in Opladen. Kunst hat dort Einzug gehalten. Elena Pack stellt dort Malerei aus und nutzt so das total sanierte Ladenlokal, bis es endlich seiner neuen Bestimmung übergeben werden kann. Bald wird man dort klassische Sushi essen können und darüber hinaus ausgefallene Gerichte der Fusion-Küche, sowie Fingerfood. Doch dazu ist eine Genehmigung zur Nutzungsänderung erforderlich.