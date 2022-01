Internistischer Notfall? : Früherer Prinz (93) stirbt bei Verkehrsunfall in Leverkusen

Früherer Prinz (93) stirbt bei Verkehrsunfall in Leverkusen

Rettungseinsatz in Lützenkirchen an der Unfallstelle „Auf dem Bruch“. Für den 93-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: Uwe Miserius

Lützenkirchen Internistischer Notfall am Steuer? Günter Klunder führte die Opladener 1966 durch die Session. Als Architekt prägte er zahlreiche Gebäude in Opladen.

Opladen trauert um einen früheren Karnevalsprinzen. Laut Polizeibericht ist am Samstagmorgen ein 93 Jahre alter Mann in Lützenkirchen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um Günter Klunder, der in der Session 1966 die Narren als Opladener Prinz durch die Säle geführt hatte.