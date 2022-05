Udo Reudenbach (72) gestorben : Im Dienst des Bürgers und der Heimatstadt

Leverkusen Der frühere Chef des Bürgerbüros, Udo Reudenbach, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Im Verein „Wir für Leverkusen“ engagierte er sich viele Jahre für seine Heimatstadt.

Fast ein halbes Jahrhundert stand der Beamte im Dienst der Stadt Leverkusen. Seine Laufbahn hatte er 1968 als Stadtinspektoranwärter begonnen. Nach verschiedenen Stationen als Verwaltungsleiter im Schulamt und in der Kämmerei übernahm er 1996 die stellvertretende Leitung im Oberbürgermeister-Büro. Von dort wechselte Reudenbach in das Bürgerbüro und übernahm 2014 dessen Leitung. Nach weiteren drei Jahren verabschiedete er sich 2017 in den Ruhestand.