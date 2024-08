Frühere Wirtin der Neustadtschänke in Leverkusen gestorben Mach et joot, leev Schankmarie

Vor der geschlossenen Neustadtschänke werden auch vor allem der ein oder andere Neustadtfunke am Sonntag eine Träne weggeblinzelt haben. Vor allem wegen der schönen Erinnerungen. „Viele Jahre wartete sie Rosenmontag mit Kränzen voller kalter Getränke an der verschlossenen Gaststätte auf die Neustadtfunken, wenn sie im Rosenmontagszug an ihrer Kneipe vorbeizogen“, erzählt Schrauzer. Und auch dem ein oder anderen Stammgast, der mit den Karnevalisten Abschied von der Wirtin nahm, dürften die Erinnerungen an die unermüdliche „Helga“ in den Kopf gekommen sein, die gar an Heiligabend noch für ihre Gäste öffnete und am Kiosk letzte Kleinigkeiten verkaufte.