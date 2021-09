Unterstützung für Familien : „Frühe Hilfen“ feiert zehnjähriges Bestehen

Leverkusen Das Netzwerk mit verschiedenen Anlaufstellen im gesamten Stadtgebiet richtet sich mit Hilfsangeboten an Mütter und Kinder. Die Lebenslage solle sich durch die Unterstützung verbessern.

Das Unterstützungsangebot „Frühe Hilfen“ ist unverzichtbarer Bestandteil der interdisziplinären Jugendhilfelandschaft und zugleich Erfolgsmodell für Leverkusen. Das beweist nicht nur die Tatsache, dass knapp 68.000 Besucher in den vergangenen fünf Jahren in die jeweiligen Standorte gekommen sind. Sondern auch, dass die Institution landesweit Beachtung findet. Zum Beispiel bei Fachtagungen der Bundesinitiative oder dem Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Am Samstag wurde das zehnjährige Bestehen des Netzwerks gefeiert, das gemeinsam mit dem Trägerverbund als sozialräumlich orientiertes, multiprofessionelles Angebot für Familien initiiert worden war. Weil der Rheindorfer Laden am Königsberger Platz damals als erster Projektstandort diente, wurde dort auch gefeiert. Konzipiert als zentrale Kommunikations- und Bewegungsstätte, hat der Rheindorfer Laden bis heute eine bedeutende Lotsenfunktion im Sozialraum. Weitere Standorte sindüber die Jahre hinzugekommen: Manforter Laden (Gustav-Heinemann-Straße), Alkenrather Familientreff (Graf Galen-Platz), Nachbarschaftstreff Steinbüchel (Albert-Schweitzer-Straße), Opladener Laden (Bahnhofstraße) und Quartierstreff Wiesdorf (Breidenbachstraße). Im nächsten Jahr kommt eine weitere Einrichtung in Hitdorf dazu.