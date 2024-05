Volle Straßen zu Fronleichnam erwartet ADAC sagt Feiertagsstaus voraus

Tasche packen und ab in den Kurzurlaub: Das denken sich jedes Jahr an Feier- und Brückentagen tausende Menschen in Deutschland – und ärgern sich dann, wenn sie im Stau stehen und sich scheinbar nichts bewegt. Auch dieses Jahr zeigt die Stauprognose des ADAC, dass Reisende in NRW am lange Wochenende mit viel Stau und stockendem Verkehr rechnen müssen – auch auf den Autobahnen rund um Leverkusen.