Trends für den Herbst : Frisurenmode im Bauhaus-Stil

Bergisches Lnd Friseurinnung Bergisch Land zeigt die Trends für den Herbst.

(mw) Mr. Spock lässt grüßen – futurisch ist der neue Frisurentrend für den Herbst/Winter 2019/2020 auf jeden Fall. Und progressiv ebenfalls. Unter dem Motto „Metropolis“ präsentierte die Friseurinnung Bergisches Land ihren Mitgliedern, was demnächst trendy ist und in den Salons angeboten werden soll. „Die Looks zollen der Lehre des Bauhauses Tribut und vereinen mit klaren Formen und emotionalen Zügen Mode, Technik und Science-Fiction“, beschreibt die Friseurinnung Bergisches Land die Frisurenmode für modebewusste Damen und Herren.