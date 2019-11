Zukunftspläne : Frischzellenkur fürs Hitdorfer Krancafé

Der Hitdorfer Hafen wird umgestaltet, der Kran versetzt. Dann soll das Café zur Lounge werden.

Erst danach, etwa Anfang 2021, kann der Eigentümer, der das stark frequentierte Krancafé an der Rheinstraße 91 vor zwei Jahren von Vorbesitzer Dieter Beck erwarb, mit der Umsetzung seiner Pläne beginnen. In Absprache mit dem Denkmalamt plant der Wuppertaler, den Kran von seinem jetzigen Standort um rund 40 Meter nach vorne zu ziehen und gegenüber der Werftstraße zu platzieren, so dass das ehemalige Arbeitsgerät von beiden Seiten gut sichtbar ist. Geschehen soll das Ganze so ähnlich wie einst, als sich der 40 Tonnen schwere Koloss auf Schienen entlang der Kaimauer bewegte.