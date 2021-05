Leverkusener Schmuckstück : Frische Farben für die Kolonie Anna

Info

In Leverkusen Das Wohnungsunternehmen Vivawest bewirtschaftet in der Leverkusener Kolonie Anna (auch Kolonie II genannt) nach eigenen Angaben 979 Wohnungen in den insgesamt 722 Häusern, die seit 1997 unter Denkmalschutz stehen.

Insgesamt An Rhein und Ruhr bewirtschaftet die Vivawest GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen knapp 120.000 Wohnungen in etwa 100 Städten und Gemeinden. Darin wohnen rund 300.000 Menschen.

Volumen „In ihrer Rolle als nachhaltiger Bestandshalter hat Vivawest im Jahr 2020 rund 139 Millionen Euro in die Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestands aufgewendet“, sagt Michael Marx, Bereichsleiter Bestandstechnik. Zum Portfolio der Gruppe gehören auch Serviceleistungen rund um das Wohnen, vom Grünflächenmanagement über Handwerksdienstleistungen und Multimediaversorgung bis hin zu Mess- und Abrechnungsdiensten.