Für Familien in Leverkusen : Frisch gedruckt – neuer Flyer zu 141 Spielplätzen

Leverkusen Die 2003 zum ersten Mal erstellte und bereits vier Mal überarbeitete Übersicht wurde auf den neuesten Stand gebracht und mit aktuellen Fotos versehen.

Der Spielplatz in Wiesdorf an der Niederfeldstraße mit seinem riesigen Seilgeflecht ist etwas für ältere Klettermaxe; reichlich Sand zwischen bunten hölzernen Spielstationen lädt am Großen Kuddelmuddel im Neulandpark zum Toben ein; in Opladen ist die historische Bahnsteigüberdachung Teil einer Spiellandschaft; in der Rehbockanlage will ein Piratenschiff erklommen werden. Leverkusen bieten ein große Vielfalt an Spielplätzen. Ein überarbeiteter Flyer des Fachbereichs Stadtgrün sagt, wo genau die Spielplätze sind.