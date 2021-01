Lia Jolina und Jersualema im Klinikum Leverkusen : Frisch geboren: Neujahrsbaby und Klinikum-Tanz

Leverkusen Lia Jolina wollte 2021 im Klinikum zuerst auf die Welt. Die junge Dame wurde um 2.33 Uhr geboren. Der Welt stellt das Klinikum jetzt auch seine Teilnahme an der weltweiten Tanz-Aktion „Jerusalema-Challenge“ vor. Das herrliche Video ist bei Youtube zu sehen.

Babyboom dank Corona? Das Klinikum Leverkusen wagt da vorerst noch keine Prognose. „Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es nun zu einem Corona-Babyboom kommen wird. Eine YouGov-Umfrage aus November lässt dies vermuten, denn Partnerschaft, Familie und Nachwuchs stehen in Corona-Zeiten hoch im Kurs bei den Befragten. Und auch bei uns im Kreißsaal war die vergangene Wochen und speziell an den Weihnachtsfeiertagen verdächtig viel zu tun“, heißt es am Neujahrstag aus dem Klinikum in Schlebusch.

Geboren wurde im Klinikum auch diese Idee: Teilnehmen an der großen „Jerusalema-Challenge“, einer Tanzaktion, die in Corona-Zeiten einen Siegeszug um die Welt erlebt. Zum Lied „Jerusalema“ tanzten in Leverkusen schon Mitarbeiter der EVL, um den Teamgeist zu stärken. Jetzt setzte das Klinikum sein wunderbares Tanzvideo online. Es wird getanzt, in OP-Schuhen und auf Socken, es wird – natürlich scherzhaft – reanimiert, und zwar die Zuversicht und der Wunsch an alle, gesund zu bleiben. Eine Klinikum-Mitarbeiterin zeigt: Auch Handdesinfektion funktioniert ganz wunderbar im Rhythmus des Songs von Master KG. Apropos Rhythmus: Ganz im Takt tanzt auch Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann mit. Zu sehen unter www.youtube.com/watch?v=Yt3gzWy0buk.