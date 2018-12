Friedenslicht kommt in Leverkusen an : Für Frieden arbeiten – auch mit einem kleinen Licht

Pfarrer Bernd-Ekkehart Scholten und Mitglieder des Stammes Orion hören Burkhard Hinz zu, der das Friedenslicht hält. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bürrig Unscheinbar flackert die Flamme über der Kerze in einer kleinen Laterne. Dass dieses Licht über 3000 Kilometer hinter sich hat, ist nicht zu ahnen. Sonntagmorgen kam in der Messe der evangelischen Kirchengemeinde Küppersteg-Bürrig das Friedenslicht aus Betlehem in Leverkusen an.

Pfadfinder des Stammes Orion hatten die Ehre, das Licht in die wunderschönen Kirche am Stresemannplatz hineinzuführen. Seit gut 25 Jahren ist die naturverbundene Truppe dafür zuständig, seit 18 jedes Jahr in Bürrig.

Die Geschichte des Friedenslicht geht jedoch länger zurück und kommt aus Österreich. 1986 rief das oberösterreichische Landesstudio des ORF zu einer Spendenaktion auf, in deren Verlauf das Licht ein besondern Akzent darstellte. Zwei Jahre später griff Pfadfinderleiter Herbert Grünwald jene Aktion auf. Seitdem entzünden österreichische Pfadfinderkinder in der Geburstgrotte Jesu in Betlehem das Friedenslicht und bringen es in ihre Heimat. In Wien kommen dann Stämme aus ganz Europa zusammen und tragen das Licht in alle Himmelsrichtungen. „Die Pfadfinder übernehmen das Aussenden“, berichtet Burkhard Hinz. Der 59-Jährige organisiert die Übernahme des Lichts in Köln. Dort kommt das Licht mit dem Zug an. Vergangene Woche hatten sich deshalb 22 Mitglieder des Stammes Orion am Hauptbahnhof versammelt.



Nun soll das Licht jedoch nicht nur in der Kirche in Bürrig brennen, vielmehr sollen es die Menschen mit nach Hause nehmen. Nicht nur in ihren Herzen, auch ganz physisch ist es möglich mit dem Licht aus Betlehem die eigenen vier Wände zu erhellen.