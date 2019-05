Fridays For Future : Mission „Welt retten“ an den Schulen

Leverkusen/Langenfeld/Monheim Das Thema ist längst im Unterricht der Schulen angekommen, Schüler lernen Nachhaltigkeit und Artenschutz.

Auch innerhalb der auf Energieeffizienz optimierten Gebäudehüllen befassen sich Schüler mit dem Thema Klimaschutz. „Wir haben an unserer Schule in den letzten Jahren mehrere Kurse zu dem Thema ins Leben gerufen“, berichtet Maj-Britt Schröder, Erdkunde-Lehrerin am Otto-Hahn-Gymnasium. Unter dem Titel „Welt retten“ setzten Schüler der Q 1 selbstständig Projekte zum Thema Nachhaltigkeit um – und zwar unmittelbar vor Ort: So wurde etwa die Mülltrennung am OHG aufgegriffen, Blogs über nachhaltige Ernährung mit Aktionstagen im Schulcafé verquickt, aber auch Youtube-Kanäle zum Thema Energie sparen untersucht. Ferner wurden Müllsammelaktionen und eine Baumpflanzaktion initiiert. Eine Klima-AG mit dem Titel „For future“ befasst sich an zwei Terminen pro Woche mit Möglichkeiten, Klima- und Umweltschutz an der Schule zur Geltung zu bringen. Die Achtklässler eines Differenzierungskurses Erdkunde stießen im Rahmen des Themas „Nachhaltige Entwicklung – Klimawandel“ verschiedene Projekte an: Sie gestalteten die Earth Hour mit und drehten Videos über den Klimawandel und seine Folgen und gestalteten ein Unterrichtsstunde für 5. Klassen zu dem Thema. In der Klasse 9 setzten sich die Schüler des Diff-Kursus ein halbes Jahr mit dem Thema „Ressourcenverbrauch und Gegenbewegungen“ auseinander und schlossen es mit einer Upcycling-Aktion ab, also der Umarbeitung von alten, unbrauchbaren Sachen in etwas Neues. Die Projektwoche wird in diesem Jahr unter dem Motto „OHG for future“ das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen, so Schröder, – mit Projekten etwa zum Thema Zero Waste, also einem Leben mit möglichst wenig Abfall und Ressourcenverbrauch.