Freizeittipps : Puppentheater: Huch, wo ist die Prinzessin?

Das Alte Bürgermeisteramt wird an diesem Wochenende zur Kulisse für das Krimihörspiel „Der Wachsblumenstrauß“. Zuhörer sind teils zum Geräuschemachen eingeladen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Villenleben in früheren Zeiten, Prinzessinnensuche und Aussicht vom Wasserturm. Dies sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Von Oliver Meier

Das Wochenende ist geprägt von spannenden Veranstaltungen in und um Leverkusen.

Livehörspiel Für Freitag, 6. März, lädt das Begegnungszentrum in Schlebusch zum Livehörspiel „Der Wachsblumenstrauß“ ein. Der Krimi führt den Zuhörer in das Dorf Milchester der 1960er Jahre. Die Künstler lassen Miss Marple, Inspector Craddock und weitere Charaktere lebendig werden. Bei der akustischen Untermalung sind sie auf die Zuhörer angewiesen. Gemeinsam werden Knochenbrüche, aufheulende Motoren und kauende Pferde nachgestellt. Das Krimivergnügen beginnt um 19.30 Uhr, das Alte Bürgermeisteramt (Bergische Landstraße 28) öffnet eine halbe Stunde früher. Eintrittskarten (zehn Euro) können dort im Voraus oder an der Abendkasse erworben werden.

Konzert in der Musikschule Um 17 Uhr erklingen am Samstag, 7. März, im Großen Saal der städtischen Musikschule, Friedrich-Ebert-Straße 41, Oboe, Fagott und Klavier. Der Komponist Paul Terse, der Lehrer für Klavier an der Musikschule war, wird eine Einführung in seine Werke geben. Lehrer der Musikschule werden sein Trio und sein Solowerk für Oboe namens „Proteus“ aufführen. In der zweiten Konzerthälfte wird der Opus 43 des französischen Komponisten Francis Poulenc präsentiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Blick vom höchsten Gebäude Leverkusens, dem Wasserturm. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Stadtrundfahrt zum Wasserturm Hoch hinaus geht es am Samstag, 7. März, wenn Mitarbeiter der Energieversorgung Leverkusen (EVL) in 65 Metern Höhe über Herkunft und Qualität des Leverkusener Trinkwassers berichten. Die Aussicht bis nach Köln und ins Bergische sorgt für tolle Fotomotive. Das Wahrzeichen von Leverkusen ist die wichtigste Station der Stadtrundfahrt des Vereins „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“. Die Tour führt unter anderem über Fettehenne bis zur Stadtgrenze von Burscheid. Sie startet um 13.30 Uhr am Busbahnhof Opladen und um 13.45 am Busbahnhof in Wiesdorf. Karten zu 15 Euro gibt es in den Kundencentern der Wupsi in Opladen und Wiesdorf.

Die Prinzessin ist futsch! Und das Theater im Puppenpavillon, Kaule 19-21 (Gelände Johannes-Gutenberg-Realschule in Bergisch Gladbach) lädt ein, sie wiederzufinden. Am Samstag, 7. März, startet das Puppenspiel für Kinder ab drei Jahren um 15 Uhr. Karten kosten sieben Euro für Kinder, acht für Erwachsene. Es wird empfohlen, Karten unter 02204 54636 zu reservieren.

Rumgammeln auf Stühlen? Gab es vor 100 Jahren in Fabrikantenkreisen nicht. Wie Frauen gelebt haben, verrät eine Führung in Solingen. Foto: LVR