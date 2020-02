Freizeittipps : So wird die Hochzeit eine runde Sache

Der schönste Tag muss gut vorbereitet sein. Bei der Hochzeitsmesse am Sonntag in Rheindorf gibt es viele Anregungen für Brautpaare. Foto: Pixabay

Leverkusen Am Wochenende muss sich keiner langweilen: Schachtage, Karnevalsmarkt und eine Hochzeitsmesse erwarten die Besucher.

Von Ella Wiesenhütter

Noch kein Kostüm? Dann wird es aber Zeit. In zwei Wochen erreicht der Karneval seinen Höhepunkt, die Straßen sind voller kostümierter Jecken. Wer noch schnell eine Verkleidung benötigt, oder seinem Kostüm den letzten Schliff geben möchte, kann sich auf einem der zahlreichen Karnevalsmärkte umsehen. In der Kölner Martin Luther Kirche, Martin-Luther-Platz 2-3, findet am Samstag, 8. Februar, der nächste Markt statt. Von 11 bis 16 Uhr können sich die Besucher durch allerlei Kappen, Mäntel und Hosen wühlen, die teilweise Unikate sind und eine interessante Geschichte haben. Zudem gibt es Ketten, Brillen und andere Accessoires zu kaufen. Leicht findet man dort einen echten Karnevalsschatz. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen und Kölsch. Für alle, die schon ein Kostüm haben, gibt es viele Möglichkeiten, sich anders die Zeit zu vertreiben.

Kinder, die gerne etwas Neues ausprobieren, können ebenfalls am Samstag das Finale der Kinderschachtage in der Rathaus-Galerie in Wiesdorf erleben. Kinder für dieses Spiel zu begeistern, ist die Absicht von Schachgroßmeister Sebastian Siebrecht. In dieser Woche führt er junge Intressenten in die Grundlagen des Schachs ein. Am Samstag, 8. Februar, startet der Kinderschach-Cup ab 11 Uhr. Weitere Programmpunkte sind Simultanschach und ein Spiel gegen den Großmeister selbst.

Eine Traumhochzeit wünschen sich viele, doch will sie gut vorbereitet sein. Brautkleid, Hochzeitstorte, Buffet, Tischdeko und Einladungskarten – über alles Wichtige rund um den großen Tag informiert eine Hochzeitsmesse in der Gaststätte Norhausen, Felderstr. 17, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Aussteller präsentieren den Besuchern ihre Produkte und Dienstleistungen. Um auch ja keine Fehler bei der Vorbereitung zu machen, sollte man sich Rat von unterschiedlichen Quellen holen und nicht ausschließlich auf Kataloge vertrauen, raten die Veranstalter. Wo soll gefeiert werden? Wer macht die Fotos? Wohin geht die Hochzeitsreise? Das zukünftige Ehepaar muss nicht gleich etwas kaufen, sondern kann sich von den Ausstellern inspirieren lassen und Ideen für die eigene Feier sammeln.

Die Kinderschachtage in der Rathaus-Galerie steuern auf ihren Höhepunkt zu. Am Samstag geht es um den Pokal. Foto: Miserius, Uwe (umi)