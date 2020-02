Wochend-Tipps : Von Satire über den Traum vom Haus zum Kinderkarneval

In der Rathaus-Galerie treten die Pänz an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die jecken Tage stehen vor der Tür und somit erreicht die fünfte Jahreszeit nächste Woche ihren Höhepunkt. Bevor es soweit ist, gibt es in unserer Region neben Karneval noch vieles mehr zu entdecken.

Das Düsseldorfer Kom(m)ödchen kehrt am Freitag, 14. Februar, ins Forum zurück. Das neue Ensemble, das in den letzten Jahren zu großen Erfolgen verhalf, steht für junge und zeitgemäße Satire. Besucher erwartet ein Abend mit witzigen Nummern und blitzschnellen Sketchen zur Lage der Nation. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Forum. Tickets sind ab 20 Euro auf www.kulturstadtlev.reservix.de/events erhältlich.

In Langenfeld findet die 19. „Bau & Wohnträume“-Messe statt. Die Stadthalle in Langenfeld wird am Wochenende zum Treffpunkt für Hausbauer, Eigentümer und Mieter. Die Traditionsmesse „Bau- & Wohnträume“ bietet den Besuchern viele Ideen und Möglichkeiten rund ums Haus und die eigenen vier Wände. Bei der Veranstaltung werden individuelle Beratung und Informationen von Speziallisten angeboten. Vom umweltbewussten Bauen über Tipps für ein sicheres Zuhause bis hin zu Fliesen, Farben und Fenstern ist alles dabei. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 15. Februar, und am Sonntag, 16. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Messe findet in der Hauptstraße 129 statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: www.proforumgmbh.de.