Freizeittipps : Das ist los am Wochenende

Martinsmarkt, Modelleisenbahnen und Musik stehen auf dem Programm.

Von Kunsthandwerk, Geschenkartikel über Christbaumschmuck bis hin zu Krippenfiguren gibt es auf dem „24. Schlebuscher Martinsmarkt“, der am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, stattfindet, fast alles zu kaufen. Geöffnet ist der Markt in der Schlebuscher Fußgängerzone am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Samstag findet auf dem Arcadenplatz bis mittags der Bauern-/Spezialitätenmarkt statt, wo am Sonntag Trödler ihre Stände aufbauen. St. Martin hoch zu Pferde führt am Samstag, um 18.30 Uhr den Martinsumzug an, der mit einem großen Martinsfeuer und der Verteilung von rund 1000 Weckmänner an die Kinder endet.Tipps und Tricks aus erster Hand und Gespräche rund um die Modellbahn gibt es von Freitag bis Sonntag im Pfarrheim Ludger-Kühler-Straße in Leichlingen. Dort bieten zum zweiten Mal die Modulisten aus dem Rheinisch Bergischen Kreis ihre Modulanlage (Nenngröße H0/Maßstab 1:87) aus. Für Kinder steht eine LGB Modulanlage zum Selbstfahren bereit. Zeiten: Freitag, 8. November, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9. November, 9 bis 17 Uhr und Sonntag, 10. November, 12 bis 16 Uhr.