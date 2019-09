Freizeittipps am Wochenende : Von Rummelspaß und Denkmalfreuden

Leverkusen feiert am Wochenende das Miteinander – mal gemütlich, mal ganz schön temporeich.

Am heutigen Freitag geht der Rummelspaß am Edelrather Weg in die 94. Runde. Bis Sonntag Abend lockt die Edelrather Kirmes mit ihrem traditionellen Festprogramm Groß und Klein in und um das Festzelt. Den Auftakt macht ab 20 Uhr der Tanzabend. Für Unterhaltung sorgen das Duo „Himmel & Äd“, die Tanzgruppe „Die Schlebuscher“ mit ihren Pänz und die Band „Lupo“.