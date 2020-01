Wochenend-Tipps : Leuchtendes Schloss und erwärmende Hits

Rhein-Wupper Jede Menge Abwechslung gibt’s am Wochenende für alle Unternehmungslustigen in Leverkusen und Umgebung. Wir haben Tipps zusammengestellt.

In der Solinger Literaturreihe „Draußen nur Kännchen“ erwarten am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr Martina Hörle (Reporterin) und Oliver Buchta (Autor) einen besonderen Gast: Heike Fink. Sie erhielt 2019 den Deutschen Fernsehpreis für den besten Fernsehfilm und profilierte sich als Autorin mit Drehbüchern für KiKA, ARD, ZDF und Arte. Atelier Pest Projekt, Alexander-Coppel-Straße 28-30 (Südpark, Zugang über die Parkseite), Solingen. Eintritt: neun, ermäßigt sechs Euro.

Schlossleuchten in Königswinter Vom 17. Januar bis zum 23. Februar haben Besucher in den Abendstunden die Möglichkeit, Schloss Drachenburg in einem ganz besonderen Licht zu sehen. Der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld setzt mit seinem „Schlossleuchten“ das Schloss nun zum sechsten Mal eindrucksvoll in Szene. Mehr als 400 Lampen und ein Dutzend Projektoren erleuchten Bäume, Wege und Sträucher und heben die Architektur des Schlosses hervor. Freitag, Samstag, Sonntag: je 18 bis 22 Uhr. Preise: Eintritt Schlossleuchten Fußgänger (Schloss Drachenburg und Nibelungenhalle): neun (Erwachsene), vier Euro (Kinder ab sechs Jahre). Kombi-Ticket (Schlossleuchten inkl. Fahrt mit der Drachenfelsbahn, Schloss Drachenburg und Nibelungenhalle): 15 Euro (Erwachsene), neun Euro (Kinder ab sechs Jahre).