An der Diepentalsperre Freiwillige forsten Wald wieder auf

Die Diepentaler Talsperre ist eine grüne Oase, deren Wanderwege von bewaldeten Hänge gesäumt sind. An heißen Tagen spendet das Blätterwerk kühlenden Schatten. Umso mehr fallen die kahlen Stellen in der Bewaldung auf, die in den vergangenen Jahren aufgrund von Käferbefall, starker Hitze und daher notwendigen Fällungen entstanden. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) versucht seit 2021 die Lücken auf Leverkusener Seite zu stopfen – mit Erfolg und ganz viel tatkräftiger Unterstützung aus den eigenen Reihen.