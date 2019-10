Freizeittipps : Das ist los am Wochenende

Das Brückenfest in Solingen ist inzwischen für viele zur guten Tradition geworden. Auch am Sonntag werden wieder viele Besucher erwartet, die sich das imposante Bauwerk anschauen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Rhein-Wupper In Leverkusen und der Region gibt es am Wochenende einiges zu entdecken für Fans von Natur, Eisenbahnen und Gaumenfreuden.

Der goldene Oktober will an diesem Wochenende seinem Namen noch einmal Ehre machen. Wer noch keine Pläne hat, kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in Zeiten des Klimawandels aktueller denn je – und auch beim Kölner Alpintag in Leverkusen ein Thema. Wie kann ein Ausgleich zwischen Bergsport und Tourismus auf der einen Seite und Nachhaltigkeit und Naturschutz auf der anderen Seite gelingen? Mit einem Programm zum Thema Nachhaltigkeit möchte der Kölner Alpintag am Samstag, 26. Oktober, im Forum (Am Büchelter Hof) einen Teil dazu beitragen, gleichzeitig Bergsport zu fördern, Natur zu bewahren und Klima zu schützen. Kostenfreie Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen zeigen anhand einfacher Beispiele, wie man den Bergsport genießen kann und gleichzeitig klima- und ressourcenschonend unterwegs ist. Christine Thürmer, die mit 45.000 Kilometern meist gewanderte Frau der Welt, berichtet von ihren Touren durch Europa und zeigt, dass man nicht erst nach Nordamerika oder Australien fliegen muss, um das große Outdoor-Abenteuer zu erleben. Außerdem gibt es einen Outdoor-Secondhand-Markt und vieles mehr. Samstag, 10 bis 18 Uhr im Forum.