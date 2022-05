13 Stadtteile, 13 Stadtchefs, eine fehlende Etage : Leverkusen hat keine Angst vor der 13

Lanxess-Mitarbeitern Nina Schindowski zeigt‘s genau: Im Tower ist die 13. Etage nicht vorhanden. Von der 12 geht es gleich auf die 14. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Da ist er wieder, der Freitag, der 13. Für viele ein pechbehaftetes Datum. Die 13 aber hat Leverkusen bisher noch nicht geschadet. Wo Stadt und Zahl Berührungspunkte haben, wo bewusst nicht und was der Kanzler damit zu tun hat: Wir haben zu diesem Tag speziell draufgeschaut.

Freitag, der 13.? Pah, Leverkusen hat vor diesem Datum, dieser Zahl doch keine Angst. Vielmehr zelebriert die Stadt die 13 fast schon. Uwe Richrath zum Beispiel ist der 13. Stadtchef seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Leverkusen hat 13 Stadtteile, die Freiwillige Feuerwehr einen Löschzug 13, zuständig für Bürrig, Manfort, und Küppersteg. Und wenn die Zersplitterung so weitergeht, sitzen nach der nächsten Kommunalwahl möglicherweise Vertreter von 13 Parteien und Wählergruppierungen im Stadtrat. Derzeit sind es zehn plus Einzelratsfrau Gisela Kronenberg; auf 13 Stühlen im Stadtrat nehmen aktuell 13 Sozialdemokraten Platz. Und EVL-Chef Thomas Eimermacher ist an einem 13. geboren, nämlich dem 13. Mai, hat also in regelmäßigen Abständen an einem Freitag, den 13., Geburtstag – wie eben in diesem Jahr – und die Erfahrung gemacht, dass dann meistens die Sonne scheint.

Dennoch: Die irrationale Furcht vor der Zahl 13 hat einen Namen: Triskaidekaphobie. Wer darunter leidet, meidet Räume, Stockwerke und auch sonst alles, was mit der Zahl 13 zusammenhängt. Mit ein Grund, warum in Personenflugzeugen die 13. Sitzreihe fehlt. Oder in Gebäuden oft das 13. Stockwerk. Als Bayers Konzernzentrale W1 noch stand, gab es dort zwar eine 13. Etage, die konnte aber mit dem Personenaufzug nicht angefahren werden, sondern war eine Techniketage und nur per Lastenaufzug zu erreichen. In den Personenliften, die vom marmorbelegten Foyer nach oben führten, fehlten so auch die entsprechenden Knöpfe. Eine Geschichte aus der Mottenkiste? Vielleicht. Aber nebenan in Köln immer noch Realität. Dort steht der Lanxess-Tower am Rhein in Deutz. Die Bedienmanuale für die Liftanlage zeigen eine 12. und eine 14. Etage an, die 13 fehlt. Eine ganz bewusste Entscheidung.

Info Schrumpfende Rarität im Chempark Im Wandel Doch ein bisschen Aberglaube im Chempark? Immerhin: Dort ratterten früher zwölf, nicht etwa 13, Paternoster unermüdlich über die Etagen. 2007 waren es dann wegen Umbauarbeiten nur noch neun, mittlerweile sind es nun noch fünf dieser bsonderen Aufzüge, die in Chempark-Gebäuden zu finden sind. Unter anderem gibt es einen im Gebäude K13.

„Da wir bei unserer Konzernzentrale freie Wahl bei der Stockwerknummerierung hatten, haben wir uns 2013 entschieden, auf eine Etage mit der Nummer 13 zu verzichten“, berichtet Lanxess-Sprecher Mark Mätschke. Er begründet: „Hier kommen wir unseren abergläubigen Kolleginnen und Kollegen entgegen. Bei der Stockwerksbelegung zeigt sich ähnlich wie bei Flugzeugen, dass die Zahl 13 bei vielen Menschen negativ besetzt ist und man dort eher nicht arbeiten oder sitzen möchte.“

Im Chempark hat nur noch ein Gebäude, Q18, eine 13. Etage. Mit Büros. Diese Ebene sei aber wie einige weitere in dem Gebäude „stillgelegt“, berichtet Currenta-Sprecher Timo Krupp. „Das hat aber nichts mit der 13 zu tun“, versichert er. Ansonsten verzichtet der Chempark-Manager auf die angebliche Unglücks- und Verschwörungszahl aber nicht. Etliche Gebäude tragen sie in der internen Bezeichnung, etwa F13, ein Bürogebäude und Tanklager, G13, ein Kraftwerksgebäude, L13 eine logistische Einrichtung und, prominent an der Kaiser-Wilhelm-Allee gegenüber dem Carl-Duisberg-Park das Bürogebäude K13, ehemals die Covestro-Zentrale, bevor das neue Headquarter an der B 8 entstand.