Zum 28. Mal „Kunst in Schaufenstern“ : Freiluftgalerie Schlebusch ist bis 24. Oktober geöffnet

Leverkusen-Schlebusch Arbeiten von 25 Künstlern sind im Zentrum des Stadtteiles zu entdecken. Ein Bummel durch die Schlebuscher City lohnt auch für Quizliebhaber.

Schaufenster haben eigentlich nur einen Zweck: Laufkundschaft auf das Warenangebot aufmerksam zu machen. Dass sie auch Kunst für jedermann zugänglich machen können, zeigt sich derzeit in der Schlebuscher Fußgängerzone. Dort stellen 25 Künstler in den Schaufenstern von 21 Geschäften einige ihrer Arbeiten aus. Die Aktion „Kunst in Schlebuscher Schaufenstern“ läuft in diesem Jahr zum 28. Mal. Ein Dauerbrenner. Mit dabei sind Mitglieder der Schlebuscher Künstlervereinigung „Spektrum“ und Kreative der freien Szene. So sind bei „Heicken Optik“ etwa skulpturale Werke passend zu den Brillen zu sehen, das Restaurant „Der dicke Bub“ präsentiert Fotoaufnahmen, und im Fenster der „Nähszene“ ist Kleidermalerei zu sehen.