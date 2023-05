Leverkusener verurteilt Freiheitsstrafe für Brandstifter

Leverkusen · Angeklagter verursachte Explosion an der Augustastraße und richtete 750.000 Euro Schaden an. Das Haus ist geräumt, die Bauarbeiten dauern an.

12.05.2023, 12:29 Uhr

Feuerwehreinsatz nach der Brandlegung in dem Haus an der Augustastraße. Foto: Uwe Miserius

Von Siegfried Grass

Für das Gericht ist es klar: Schwere Brandstiftung in Tateieinheit mit der Herbeiführung einer fahrlässigen Explosion, Wohnungseinbruch, Diebstahl und fahrlässige Körperverletzung. Was für den Angeklagten wohl letztlich zählt: Fünf Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe. Fast auf den Tag ein Jahr nach dem verheerenden Brand im Haus an der Augustastrasse 9 fand der Vorgang – zumindest juristisch gesehen – einen vorläufigen Abschluss.