Freie Träger kritisieren Stadt Leverkusen Kita-Zoff nach Gehaltserhöhung

Mit großem Unverständnis haben die freien Kita-Träger in Leverkusen auf die einheitliche Anhebung der Vergütung für Kita-Mitarbeiter in städtischen Einrichtungen reagiert. Die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände spricht von „Wettbewerbsverzerrung“ und sorgt sich um den Bestand des eigenen Personals. Der Schritt des Verwaltungsvorstands der Stadt könne zu „Personalkannibalismus“ führen, heißt es in einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft.